В приложении Яндекс теперь можно заказать еду и продукты

В приложении Яндекс теперь можно заказывать продукты и готовую еду с доставкой на дом. На главном экране приложения появились сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка.

Чтобы сделать заказ в Лавке или Еде, теперь не нужно скачивать отдельные приложения. Сервисы мгновенно открываются в приложении Яндекс и не занимают места в памяти смартфона.





C их помощью можно заказать продукты к завтраку или обед из трех блюд. Яндекс.Еда доставляет готовые блюда из кафе и ресторанов 41 города России, а Лавка всего за 15 минут привозит продукты жителям Москвы, подмосковных городов и Петербурга. На днях заказы начали доставлять водители Яндекс.Такси, что помогло расширить зону доставки.

Андрей Стыскин, руководитель поискового портала:

«Яндекс давно стал универсальной точкой входа на десктопе, а запуск Еды и Лавки — это важный шаг к тому, чтобы приложение Яндекс стало универсальной платформой на мобильном. Теперь не нужно скачивать дополнительные приложения, регистрироваться в каждом из них, привязывать карту. Можно просто открыть Яндекс и сделать заказ».

По данным компании, поисковым приложением Яндекс каждый месяц пользуется более 60 миллионов человек.

Отметим, что вчера Яндекс.Карты начали показывать наличие очередей в магазинах. Это помогает оценить, насколько свободно у кассы в том или ином супермаркете, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию.