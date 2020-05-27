Госдума РФ приняла закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом

Сегодня на пленарном заседании Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.

Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта, принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. В первоначальной редакции непосредственная обязанность по его блокировке возлагалась на владельцев самих приложений, а также операторов связи (в случае отказа первых). Поправки ко второму чтению распространили такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Из текста документа следует, что Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Информресурс в свою очередь в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия, информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2020 года.

Напомним, этот законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2018 года и в июле того же года прошел первое чтение, после чего его доработка затянулась более чем на полтора года.

Участники рынка безуспешно обращались в Минкомсвязи и в комитет Госдумы по информполитике в попытках смягчить положения законопроекта, объясняя, что они ударят по всей IT-индустрии, особенно по магазинам приложений. В случае принятия законопроекта, последним придется нести дополнительные расходы на модерацию в России и разрешать споры с разработчиками.