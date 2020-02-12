Законопроект о значимых российских интернет-ресурсах отправлен на доработку

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи официально вернул депутату Антону Горелкину законопроект о значимых интернет-ресурсах на доработку.

Напомним, законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ был внесен в Госдуму летом прошлого года. Инициатива была оформлена как пакет поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных».

Компании Яндекс и Mail.ru Group неоднократно выступали против этого законопроекта, указывая на возможный риск разрушения бизнеса из-за его принятия в текущей редакции. А генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина прямо назвала законопроект о значимых сайтах разрушительной инициативой.

В сентябре 2019 года ФАС выступила против инициативы Горелкина как отдельного законопроекта, предложив включать компании технологического сектора в сферу 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В октябре Кабмин РФ предложил ограничить долю иностранного владения значимыми сайтами 50%.

В ноябре того же года Горелкин направил в комитет соответствующее письмо, в котором сослался на 112 статью регламента Госдумы, которая позволяет вернуть автору законопроект на доработку. Депутат также выразил готовность учесть замечания и предложения по законопроекту с целью его доработки до рассмотрения парламентариями в первом чтении.

