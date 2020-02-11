В Яндекс.Навигаторе появилась возможность оплаты топлива с помощью Алисы

Пользователи Яндекс.Навигатора теперь могут попросить голосового помощника Алису оплатить топливо через сервис бесконтактной оплаты Яндекс.Заправки.

Чтобы воспользоваться функцией, всего лишь нужно остановиться возле нужной колонки и сказать: «Алиса, заправь меня», а затем назвать номер колонки, тип и количество топлива. Голосовой помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит — после заправки даже не нужно будет подходить к кассе.

Также можно сразу попросить: «Алиса, заправь меня на 20 литров 95-го бензина, третья колонка». Тогда голосовой помощник повторит заказ, попросит его подтвердить и оплатит.

Напомним, приложение Яндекс.Заправки для онлайн-оплаты топлива на АЗС было запущено в конце 2017 года. Сегодня к Яндекс.Заправкам подключены 3,6 тысяч АЗС в России, включая Shell, «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Петербургскую топливную компанию».