В каждом направлении интернет-маркетинга мужчины зарабатывают в среднем на $100 больше женщин. Средняя зарплата digital-маркетолога в Москве на $500 выше, чем в остальных городах России, а фрилансеры получают на 22% больше, чем сотрудники агентств.

Такие выводы получила команда Serpstat по результатам исследования рынка за 2019 год. Данные основаны на 9726 анкетах специалистов из России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Рейтинг зарплат за 2019 год — это уже четвертое исследование зарплат в интернет-маркетинге. До Serpstat аналогичные исследования проводились только для IT-специальностей. При анализе данных мы выводили не среднее арифметическое, а медиану, так как в этом варианте нивелируется разброс при наличии больших чисел.

Аудитория исследования



Среди опрошенных оказалось почти 2300 интернет-маркетологов из России, 40% которых проживают в Москве. Средняя зарплата в Москве составила $1250, в остальных городах РФ — $775.

Распределение по полу оказалось таким же, как и в предыдущих опросах: 57% респондентов-мужчин и 43% женщин. Средний возраст опрошенных — 28-29 лет.

В SEO и PPC две трети опрошенных — мужчины. Женщин больше в сфере контент-маркетинга (75%) и SMM (63%). Практически полный баланс сохраняется среди должностей Marketing & Sales.

Разница в заработной плате мужчин и женщин — присутствует. В среднем опрошенные мужчины зарабатывают на $100 больше.



Увеличилось количество респондентов с двумя высшими образованиями и уменьшилось — со средним (по сравнению с 2018 годом). 74% респондентов имеют высшее образование, 12% — неоконченное высшее, а двумя высшими образованиями могут похвастаться 7%.

Также вырос уровень владения английским в отрасли. Уровнем Intermediate сейчас могут похвастаться 39% респондентов (вместо 27% в предыдущем году).

Что же касается опыта работы и типа занятости, то большинство специалистов указали от двух до трех лет опыта работы в интернет-маркетинге.

Половина специалистов работает в in-house командах, а процент фрилансеров снизился до 14%.



По локализации проектов изменений не много — большинство респондентов работает на рынке СНГ. Уровень дохода фрилансеров, работающих на зарубежный рынок, выше, чем у специалистов в in-house.

По сравнению с опросом за второе полугодие 2018, медиана по зарплатам респондентов выросла на $200 вне зависимости от их рынка, типа компании и проектов.



Зарплаты по должностям

Для четкого анализа распределения зарплат по должностям мы взяли классическую структуру профессиональной компетенции IT-сферы: Junior, Middle и Senior.

Такая структура есть далеко не во всех компаниях, но помогает сформировать общую картину по уровням зарплат специалистов разных компетенций.

Данные по зарплате для всего рынка, без привязки к региону. В действительности медиана по зарплате может отличаться, в зависимости от выбранного города или региона. Чтобы просмотреть данные опроса по регионам, воспользуйтесь виджетом.

SEO-специалисты

Большая часть респондентов SEO-специалистов имеют уровень компетенции Middle с медианой в $750.



PPC-специалисты

Большинство специалистов по контекстной рекламе также указали, что их компетенция находится на уровне Middle. Зарплаты в этой сфере почти не отличаются от зарплат в SEO.



SMM-специалисты

Среди опрошенных SMM-специалистов большинство работает на позиции Middle. Как и в прошлом году, наблюдается плавный рост зарплат. Зарплата Junior SMM выросла на 14%, а медиана для сферы SMM составила $600.



Большинство респондентов SEO/PPC Project Manager работают на позиции Senior. Средняя зарплата проджект-менеджеров составляет $1200.

Marketing & Sales

Большинство выбрали уровень компетенции Middle. Медиана же составила $800.



Итоги: