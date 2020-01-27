Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Значительное снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа приведет к тому, что российская экономика потеряет 81 млрд рублей за 2020–2023 гг., оценили эксперты Высшей школы экономики: вырастут затраты на администрирование, потери понесут почтовые службы и потребители. Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд рублей) в федеральный бюджет.

Напомним, что с 1 января 2020 года порог снизился до €200. Из-за этого перераспределение рынка интернет-торговли произойдет от транснациональных рынков в пользу внутрироссийских, считают эксперты, что к 2021 году приведет к снижению объема рынка на 1% и на 5% — к следующему году.

Научный сотрудник Высшей школы экономики Марсель Салихов утверждает, что снизится и средняя стоимость покупок — дорогостоящие товары будут приобретаться в российских интернет-магазинах либо от них будут отказываться совсем.

Также стало известно, что буквально в последние дни работы предыдущего правительства было согласовано предложение Минфина о снижении порога необлагаемых пошлинами посылок до €20. То есть пошлину придется платить практически каждому россиянину, делающему покупки через интернет.

Лоббистами предложения Минфина выступили именно российские интернет-магазины, ведь россияне покупают зарубежные товары напрямую, без посредников, что приносит убыток российской онлайн-торговле.

По мнению Марселя Салихова, снижение беспошлинного порога сильнее всего ударит по потребителям, так как фактическая стоимость трансграничных посылок вырастет. Кроме того, оформление документов на товары, облагающиеся пошлиной, тоже займет какое-то время, что увеличит сроки доставки. Все это, по мнению эксперта, приведет к тому, что значительная часть физического потока, существующего сейчас, попадет под пошлины. Это негативно отразится на уровне благосостояния населения, особенно в регионах.

Отметим, что после снижения порога до €500 россияне не отказались от покупок в зарубежных интернет-магазинах. За первые шесть месяцев 2019 года количество облагаемых пошлиной посылок выросло на 77,6% — Федеральная таможенная служба оформила 107 тысяч отправлений примерно на 400 млн рублей.

