Статистика товарных виджетов появилась в редакторе Дзена

В редакторе Дзена, в статистике канала появилась вкладка «Партнерские программы», где можно следить за доходами от виджетов.

Теперь авторы каналов будут точно знать, сколько заработали на сотрудничестве с Яндекс.Маркетом и Беру.

А также:

в каких публикациях виджеты приносят больший доход;

какие товары пользуются высоким или низким спросом у пользователей;

какой формат виджетов наиболее привлекателен;

где стоит поработать над дочитываниями, чтобы больше читателей увидели виджет.

Напомним, у блогеров Яндекс.Дзена появилась возможность зарабатывать не только на рекламе, но и на виджетах с товарами в мае этого года. Партнерами новой программы стали Яндекс.Маркет и маркетплейс Беру.

Яндекс.Маркет платит блогерам за переходы пользователей в интернет-магазины и клики на их номера телефонов, а Беру – за заказы, которые пользователи оформляют после переходов из статей блогеров Дзена.

