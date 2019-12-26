Яндекс.Дзен представил генератор шуточных предсказаний на 2020 год

В преддверии новогодних праздников Яндекс.Дзен запустил проект «Дзеноскоп» — мобильный сайт, где пользователи российского интернета могут получать веселые шуточные предсказания на 2020 год. Все прогнозы основаны на публикациях блогеров Дзена: статьях, нарративах и видео на самые разные темы.

Пользователь может генерировать предсказания несколько раз подряд или сразу перейти на страницу публикации, чтобы расшифровать свое послание. Всего в проекте участвует около 4 000 материалов блогеров платформы на самые разные темы и интересы: от индийского стрит-арта, и путешествий по заброшенным объектам до футурологии и советов, как провести тест-райд мотоцикла или приготовить полезный десерт без сахара.







Роль главной героини «Дзеноскопа» Луны исполнил ведущий и комик Владимир Маркони. Луна живет среди звезд (блогеров Дзена) и сверху ясно видит, что ждет каждого человека.

Отметим, что социальная сеть Вконтакте также запустила праздничные новогодние проекты. Пользователи соцсети могут каждый день выполнять тематические задания и соревноваться с друзьями, а также звонить незнакомцам и обмениваться пожеланиями.

