В феврале пройдет конференция «Жадность в Санкт-Петербурге»

Для руководителей и собственников бизнеса, директоров по маркетингу и отделов продаж 13 февраля 2020 года пройдет бесплатная конференция «Жадность в Санкт-Петербурге».

Организатор мероприятия — оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком».

Участников ждет обширная программа. Как зарабатывать с помощью e-mail рассылок и мессенджеров, мотивировать отдел продаж и снижать расходы на рекламу. И все это лишь малая часть того, что расскажут спикеры конференции «Жадность в Санкт-Петербурге».

На конференции выступят: руководитель Макрорегиона Северо-Запад MANGO OFFICE Алексей Горбунов, Regional Manager 1С-Битрикс Михаил Беляев, основатель и операционный директор издательства обучающих настольных игр «Банда умников» Антон Семёнов, руководитель отдела продаж TextBack Данис Хамиддулин, маркетолог Mrrly.io Николай Крылов и другие.

Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено.

Время: 10:00 -16:00

Место проведения: Отель «Введенский», Большой просп. Петроградской стороны, 37, Санкт-Петербург

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.

