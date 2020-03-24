Экс-руководитель Роскомнадзора возглавил «Газпром-медиа»

С 24 марта генеральным директором «Газпром-медиа» стал экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Как сообщает пресс-служба холдинга, он будет занимать этот пост на протяжении ближайших трех лет.

Алексей Миллер, председатель совета директоров АО «Газпром-медиа», председатель правления ПАО «Газпром»:

«Традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции. Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. Масштабная цифровая трансформация и использование потенциала «большого Газпрома» должны стать важнейшими факторами успеха. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи».

О том, что Александр Жаров может покинуть место руководителя Роскомнадзора ради работы в «Газпром-медиа» стало известно на прошлой неделе, после встречи Жарова с Алексеем Миллером.

Отметим также, что Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года, а до этого был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.

Кандидатом на место самого Жарова источники называют Андрея Липова, который сейчас возглавляет управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

