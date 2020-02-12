Глава Роскомнадзора может возглавить «Газпром-медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа». Роскомнадзор в таком случае получит нового руководителя. Как сообщают СМИ, место Жарова может занять Андрей Липов, который сейчас является начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Впрочем, на пост главы «Газпром-медиа» имеются и другие кандидатуры, а Жаров только одна из них. Но при этом, как утверждают источники, это наиболее вероятный будущий руководитель компании, его кандидатура обсуждается наиболее активно. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Отметим, что ранее руководителем «Газпром-медиа» был Дмитрий Чернышенко, который в конце января стал заместителем председателя правительства.

Напомним, в 2018 году Александр Жаров был добавлен в санкционные списки США. Это означает, что если у главы надзорного ведомства есть активы в США, они должны быть заморожены, а американским компаниям и гражданам запретят вести с ним какие-либо дела.