SEO – молодая, но популярная профессия. Оптимизацию сайтов не изучают в университетах, и в эту сферу люди обычно приходят случайно, имея за спиной совершенно разный опыт и образование.

К 8 марта команда SE Ranking собрала истории восьми женщин-сеошниц об их пути в SEO: как они пришли в эту область, почему решили остаться и чем особенно гордятся.

Психолог, секретарь, диджей, кредитный специалист, эколог, менеджер по продажам — кем только не приходилось работать героиням этого материала до перехода в digital. Вдохновляющие истории от женщин, которые не побоялись кардинально сменить профессию и теперь счастливы в SEO.

Галина Бакушева



Я оказалась в SEO случайно. Это был 2010 год, я работала в «Билайне», доучивалась в универе и параллельно делала что-то еще. Например, однажды мы, два рядовых менеджера низшего звена в Билайне, пришли к владельцу клуба «Цистерна» с предложением засыпать песком его клуб и назвать эту «пляжную» вечеринку «НеИбица». Да. Нам одобрили вечеринку, а через неделю мы заказали самосвал песка.

Так вот тогда же я параллельно помогала делать сайты (очень убогие) своим знакомым и друзьям, заработок был так себе. Как-то раз на просторах интернета я познакомилась с Мишей из агентства Supporta.ru и стала заниматься SEO в этом агентстве. Влилась в тему и дальше ушла в свободное плаванье.

«В SEO я чувствую себя реализованной и живой»



Мне нравятся люди и проекты, с которыми я работаю, которые выбирают меня, а я — их. Я рада, что выбрала SEO. Это бесконечно творческая, интересная и развивающаяся каждый день сфера деятельности. Думаю, что это то, что мне нужно. В SEO я чувствую себя реализованной и живой.



Женщинам, которые боятся идти в SEO, думая, что это «мужская» профессия могу сказать следующее: нет мужских профессий в digital- и web-среде. Сегодня очень много возможностей и слишком много каких-то мифов, связанных с гендерной принадлежностью к профессии. Это неправда. Чтобы убедиться в этом, нужно просто начать. И это самая простая истина. Если не знаете, как начать — напишите мне, я расскажу, как это сделать.

Катерина Золотарева



Руководитель студии Site24, автор и методист курса SEO SkillUp в Киеве и во Львове, спикер профильных SEO-конференций

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В SEO я около 10 лет, а до этого 3 года работала психологом в очень разных проектах и совершенно выгорела в работе с людьми. Но навык работы в психологии очень помог в выстраивании отношений с клиентами и сотрудниками.

В работе меня вдохновляют результаты. Бывает так, что в одном проекте что-то идет не так: правки не внедряются, новые алгоритмы подкосили трафик, клиент недоволен. В такие моменты кажется, что это все зря, это никому не нужно. Но я захожу в остальные проекты, вижу хороший рост, и понимаю, что, пожалуй, все не зря, и даже с таким сложным проектом мы справимся.

«Меня признание мотивирует гораздо больше, чем деньги»

Особенно горжусь работой с крупными проектами (например, LeBoutique, Plastics) и сайтами, которым мы принесли 12-кратный рост. Очень радуюсь, когда клиент возвращается к нам через год «блужданий» по рынку. Еще — когда хвалят и рекомендуют. Мне очень важно признание со стороны клиентов и коллег, я прямо «питаюсь» этим. И честно скажу, меня признание мотивирует гораздо больше, чем деньги.

Светлана Величко



Основательница компании по линкбилдингу Links-Sream

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До SEO я сменила несколько профессий: кредитный специалист, эколог, вожатый в детском лагере, даже оператор компьютерного набора. А в SEO попала случайно. В какой-то вечер взяла лист А4 и выписала свои сильные и слабые стороны как специалиста — и получилось, что могу стать копирайтером. Так я стала удаленно обучаться копирайтингу, затем набралась опыта и открыла свое агентство. Клиенты вскоре начали интересоваться, какие еще услуги мы можем предоставить, — например, разместить отзывы или крауд-ссылки. Мы с командой решили расширить спектр услуг, и постепенно линкбилдинг полностью вытеснил написание текстов. Сейчас моя компания Links-Stream входит в ТОП компаний по линкбилдингу в СНГ.

«Главное вдохновение в SEO — отсутствие учебников»

Скоро будет 4 года, как я работаю в сфере. Не могу сказать, что это легко с точки зрения заработка и получения знаний. Но, пожалуй, главное вдохновение в SEO для меня — это отсутствие учебников, а значит, широкое поле для экспериментов.

Из наших проектов больше всего горжусь работой с Rush-Agency, OdesSEO, SEO-Studio, Оптимизм.ру, Дмитрием Петренко (один из первых клиентов). Каждый из них был своеобразной breaking point в нашей истории развития: от понимания, какие услуги нужны рынку, до ценообразования. Спасибо всем этим компаниям за доверие и иногда терпение!

«Убирайте эмоции, делайте свое дело несмотря ни на что»

Девушкам, которые только начинают свой путь в SEO хочу сказать следующее: готовьтесь к тому, что периодически к вам будут безжалостны, и не вздумайте расстраиваться на этот счет. Убирайте эмоции, делайте свое дело, не смотря ни на что. Прощайте себе ошибки, потому как окружающие не простят.

Елена Камская



Основатель SiteClinic

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Путь в SEO я начинала как линкбилдер в зарубежной хостинг-компании, потом переключилась на рынок СНГ. Это было в ранних 2000-х годах, когда работы по продвижению в рунете на 90% сводились к покупке ссылок. Потом факторы ранжирования поменялись, и я из линкбилдера перепрофилировалась в полноценного SEO-аналитика.

В профессии я с 2004 года. Больше всего мне нравится «читать» данные метрик и поисковых консолей, когда с одного взгляда на динамику трафика или позиций понимаешь, что с конкретным сайтом не так, и как ему помочь.

Я очень горжусь нашими крутыми ребятами из SiteClinic.ru, которые умеют вытаскивать сайты из очень непростых ситуаций. А также нашим проектом Barb.ua, который за 2 года обогнал всех конкурентов и стал лидером по органическому трафику в бьюти-тематике в Украине.

«Всем девушкам желаю заниматься тем, что нравится»

Всем девушкам желаю не делить профессии на мужские и женские и заниматься тем, что нравится.

Дарья Хмельницкая



В SEO я с 2014 года. Понравилось, как было описано, чем занимаются SEO-специалисты. Что-то вроде «делают так, чтобы сайт можно было найти в поисковиках». Я подумала, что это интересно, начала читать, изучать.

Мне нравится, что сфера динамичная, нужно быть в курсе изменений и адаптироваться под них. Это помогает постоянно развиваться и быть в тонусе.

Плюс, каждый проект уникальный и к нему нужен особый подход. Не получится придумать один шаблон и по нему работать со всеми сайтами.

Например, SE Ranking – продукт для SEO и маркетинга. Конкуренты в этой нише профессиональные и изобретательные. Просто наладить техническую часть и попасть за счет этого в топ не получится. Нужно выходить за рамки SEO и дорабатывать продукт, чтобы он действительно был лучше, чем у конкурентов.

«Google нигде не пишет, что дает преимущества сайту, если его продвигает женщина или мужчина»

Я не считаю SEO мужской профессией — в сфере много сеошниц. И в целом, не думаю, что опыт работы женщины и мужчины в SEO чем-то отличается. Ведь Google нигде не пишет, что дает преимущества сайту, если его продвигает женщина или мужчина.

Ольга Татаринова

Основатель эксперт центра SEOFirst, SEO-специалист с 10-летним опытом по продвижению в конкурентных западных нишах.

Спикер на многих SEO-конференциях

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До своей первой SEO-задачи у меня был смежный комплиментарный опыт в верстке, создании сайтов (руками и на CMS-ках), аффилейт-маркетинге и менеджменте IT-проектов. Но из забавного и нерелевантного была и работа секретарем, диджеем и даже пришлось в 17 лет танцевать в восточном костюме на Renaissance Festival в Канзасе 🙂

SEO для меня началось в 2009-ом году. Сразу же под бурж и в высококонкурентной нише, поэтому вхождение в профессию было жестким и суровым.

«На адреналине делаешь еще больше»

Вдохновение всегда было от результатов. Смотришь на цифры количества заказов, прибыль, конверсию, прирост/падение к предыдущим периодам и на адреналине делаешь еще больше. Знаю, что многие вдохновляются конкурентными аспектами SEO или кайфуют от факта получения топ-1 по каким-то ключам, но меня заводят только цифры в результатах.

Горжусь всеми проектами, с которыми работала лично. Но самый яркий опыт был с продуктом, который нашей команде передали в январе, а в сентябре он уже генерировал $100k в месяц. И этому продукту мы сделали не только SEO, но и переписали сам софт, улучшили UX, настроили саппорт, улучшили конверсию и ретеншн. И все это командой до 10 человек и маркетинговыми бюджетами (включая SEO) менее $2к в месяц.

Если мой опыт в профессии и отличается от опыта мужского, то разве что на нетворкинг-мероприятиях. Чаще всего при первом знакомстве девушек не воспринимают серьезно, но все становится на свои места при более предметном общении с коллегами. Можно уже за 10 минут знакомства произвести хорошее впечатление и в тот же день получить заказ на несколько тысяч в месяц. И пол при этом не имеет никакого значения.

Анастасия Волейко



Руководитель digital-агентства JOBinNet

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SEO — это второе, с чем я попробовала работать в интернете, а начинала я с создания сайтов. Первый сайт был для строительной компании, в которой я тогда работала менеджером по продажам, банально — продавцом. Именно он и послужил толчком, спровоцировавшим на изучение SEO, потому что сайт как-то надо было продвигать.

Непосредственно с SEO я работала с 2010 по 2017 год. Сейчас я не занимаюсь продвижением сайтов в чистом виде: с моей командой JOBinNet.ru мы разрабатываем сайты и посадочные страницы с последующей генерацией лидов. А это, как вы знаете — комплекс маркетинговых услуг, где и SEO для игры в долгую, и контекст для быстрого старта, и соцсети для лояльности.

«Активная фаза моего изучения SEO пришлась на первые годы моего материнства»

Мой опыт в профессии отличался от опыта коллег-мужчин, потому что активная фаза моего изучения SEO и интернет-маркетинга пришлась на период первых лет моего материнства. Мне кажется, из-за того, что у мужчин меньше бытовых проблем им проще изучать новое и заниматься саморазвитием. Девушкам же приходится ставить приоритеты: либо ты хорошая хозяйка, либо высококлассный специалист. Но! Это только в том случае, если рядом «не тот человек».

«Не женское это дело — трудностей бояться»

В целом, интернет-маркетинг уже давно не позиционируется, как территория мужчин. Лично я знаю достаточное количество отличных специалистов-девушек и в области продвижения сайтов, и в контекстной рекламе, и даже в программировании. Про SMM вообще молчу. Поэтому, что-то желать и говорить женщинам «не бойтесь» я не буду: не женское это дело — трудностей бояться.



Кристина Азаренко



Консультат по eCommerce и техническому SEO.

Основательница MarketingSyrup.

Автор SEO-курсов

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Около десяти лет назад у меня была работа, которая мне не очень нравилась. Я тогда искала что-то новое и нашла SEO-курсы. В то время я понятия не имела, что такое сайт, не говоря уже о его оптимизации и технических деталях. Но я так увлеклась, что взяла на работе отпуск и вплотную занялась обучением.

Самое увлекательное в SEO — то, что чувствуешь себя исследователем: высматриваешь в данных ошибки сканирования, индексации, слабый контент и т.д.

Мои родители до сих пор плохо представляют, чем именно я занимаюсь. Они просто знают, что это «что-то связанное с компьютерами». Поэтому иногда они просят починить Wi-Fi или скачать какую-то программку. Мне кажется, это мило.

Я горжусь тем, что удалось сделать для каждого из моих проектов. Для одного eCommerce-сайта пришлось выстраивать с нуля структуру, добавлять новые продукты, описания, тайтлы к изображениям. Все это кажется мелочами, и их легко упустить из виду. Но мы быстро получили результат — новые страницы набрали позиции и скоро стали приносить доход. На другом проекте нужно было безболезненно «переселить» сайт с одной CMS на другую. Было непросто — нужно было тесно работать с командой разработчиков и не упустить никаких деталей. Переход провели гладко без потерь органического трафика.

«Главное — верить в себя»

Женщинам, которые сомневаются, будет ли им комфортно в SEO, скажу только, что если нравится сфера — дерзайте! Есть классные коммьюнити, которые поддерживают женщин в технических областях. Например, Women in Technical SEO. Самое главное — верить в себя и не позволять другим определять ваше место за вас.

С праздником, дорогие женщины!