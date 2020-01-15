За год зона .dev стала одной из наиболее популярных среди новых зон

Год назад, 16 января 2019 года, стартовала открытая регистрация доменных имен в зоне .dev, принадлежащей компании Google. С тех пор в зоне было зарегистрировано 182 тысячи доменов, что сделало зону одной из популярных среди новых зон (new gTLD).

Ранее зона использовалась для проектов, проходящих стадию внутреннего тестирования. В 2015 году зону приобрела Google и количество зарегистрированных доменов в ней было минимальным. По прошествии времени Google решил изменить политику в отношении зоны, и в январе 2019 года регистрация стала доступна для владельцев торговых марок, после чего в феврале была открыта регистрация для всех желающих.

Андрей Кузьмичев, первый заместитель генерального директора RU-CENTER:

«Благодаря тому, что зона принадлежит Google, внимание к ней было изначально очень высоким и это обеспечило хороший старт по количеству регистраций. Плюс многие проекты в сфере IT-разработок носят глобальный характер и не привязаны географически к какой-либо стране. Поэтому часто их владельцы предпочитают регистрировать домены не в национальных зонах, а используют такие тематические зоны как .dev».

По оценкам эксперта, интерес к зоне проявился не только в момент открытия регистрации — устойчивый рост наблюдался на протяжении всего года. Так менее чем через две недели после начала открытой регистрации в домене .dev общее количество зарегистрированных имен составило 102 тысячи.

К 1 июня количество зарегистрированных доменов достигло 136 тысяч, а на сегодняшний день составляет уже 182 261 домен.