Zoom ошибочно сообщил о дневной аудитории в 300 млн пользователей

Сервис видеоконференций Zoom признал, что сообщение о 300 млн активных пользователей в день не соответствует действительности.

Компания заявила, что эта информация была опубликована ошибочно. На сама деле речь шла о количестве участников видеоконференций.

На данный момент фразы о дневной аудитории в 300 млн пользователей в блоге компании больше нет.

Разница между дневной аудиторией и количество участников встреч значительная: так, если у пользователя 5 видеоконференций в день, то он будет учтён все 5 раз. При этом в дневной аудитории учитывается только одно посещение.

«Мы гордимся тем, что ежедневно более 300 млн участников видеовстреч остаются на связи во время пандемии. В сообщении в блоге от 22 апреля мы ошибочно назвали этих участников «пользователями» и «людьми». Когда мы увидели эту ошибку, то исправили формулировку на «участников». Это был недосмотр с нашей стороны», — отметили в компании.

Напомним, что ранее в этом месяце Zoom получил ряд улучшений в области безопасности. При этом сервис по-прежнему запрещён в ряде регионов и компаний, включая Google.