Zoom не будет внедрять end-to-end шифрование для рядовых пользователей

Сервис видеоконференций Zoom заявил, что не будет внедрять end-to-end шифрование для обычных пользователей. Эта функциональность будет реализована только для платящих клиентов.

Частично это решение связано с тем, что компания хочет оставить себе возможность предоставлять правоохранительным органам доступ к звонкам при возникновении такой необходимости.

Zoom намерен сотрудничать с ФБР, а также другими правоохранительными структурами, если кто-либо захочет использовать его сервис в преступных целях. Об этом заявил глава компании Эрик Юань (Eric Yuan) на встрече с инвесторами.

Юань также отметил, что компания планирует предоставлять сквозное шифрование тем пользователям, личность которых можно подтвердить. При этом бесплатным пользователям для регистрации достаточно адреса электронной почты, который не предоставляет достаточно информации для подтверждения личности.