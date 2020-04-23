Zoom получил ряд улучшений в области безопасности

Zoom обновил своё приложение до версии 5.0. В результате апдейта в сервисе появилась новая иконка Security, которая объединяет несколько функций безопасности.

С их помощью пользователи могут быстро закрывать доступ к встрече, удалять участников и отключать чат, а также запрещать участникам делиться экраном во время видеоконференций. Ранее эти функции были доступны в меню встречи.

Zoom также активировал пароли по умолчанию для большинства клиентов и позволил системным администраторам определять сложность пароля для бизнес-пользователей.

Функция «комнат ожидания» теперь также включена по умолчанию для пользователей базовой Pro-версии, а также образовательных учреждений. Эта функция позволяет удерживать участников в виртуальной комнате, пока не начнётся видеовстреча.

Большинство из новых функций призваны защитить сервис от «зумбомбинга» — нового вида троллинга, когда к чату присоединяются непрошенные гости и начинают в нём спамить.

Zoom также перешёл на новый стандарт шифрования AES 256-bit GCM. При этом в сервисе по-прежнему отсутствует end-to-end шифрование видеоконференций.

В целом разработчики Zoom стараются быстро реагировать на те проблемы, с которыми сервис столкнулся после резкого роста аудитории на фоне пандемии коронавируса.

В декабре ежедневная аудитория Zoom составляла максимум 10 млн пользователей, а в марте она превысила 200 млн.

Напомним, на днях стало известно, что к началу нового учебного года

в России разработают официальную платформу для видеосвязи, аналогичную Zoom.